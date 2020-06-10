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В июне БЖД пустит электропоезд из Светлогорска до Минска

10.06.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне Белорусская железная дорога планирует открыть регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск — Жлобин — Минск, сообщили в пресс-службе компании.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Перевозить пассажиров будут составы ЭПр (Stadler) и ЭР9.

Сейчас новый электрифицированный участок готовятся сдать в эксплуатацию.

Новый маршрут — один из этапов инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров протяженностью 141 км, который планируют завершить до конца 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В июне Белорусская железная дорога планирует открыть регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск, сообщили в пресс-службе...
 
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