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В июне БЖД пустит электропоезд из Светлогорска до Минска
10.06.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В июне Белорусская железная дорога планирует открыть регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск — Жлобин — Минск,
Перевозить пассажиров будут составы ЭПр (Stadler) и ЭР9.
Сейчас новый электрифицированный участок готовятся сдать в эксплуатацию.
Новый маршрут — один из этапов инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров протяженностью 141 км, который планируют завершить до конца 2021 года.
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В июне Белорусская железная дорога планирует открыть регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск, сообщили в пресс-службе...
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