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Семья лебедей гуляет по улицам Лепеля

10.06.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Милое видео от наших подписчиков, где семья лебедей  гуляет по улицам Лепеля, набирает популярность в соцсетях. Как отмечают в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды,  птицы искали ближайший водоем. Было решено направить пернатых к реке Ула. На помощь пришли неравнодушные прохожие, они сопровождали лебединую семью. При этом  пернатые совсем не боялись людей и видеокамер. В итоге два взрослых лебедя и пять птенцов благополучно завершили свое путешествие.
 
 
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Милое видео от наших подписчиков, где семья лебедей  гуляет по улицам Лепеля, набирает популярность в соцсетях. Как отмечают в районной инспекции природных...
 
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