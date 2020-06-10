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Семья лебедей гуляет по улицам Лепеля
10.06.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМилое видео от наших подписчиков, где семья лебедей гуляет по улицам Лепеля, набирает популярность в соцсетях. Как отмечают в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, птицы искали ближайший водоем. Было решено направить пернатых к реке Ула. На помощь пришли неравнодушные прохожие, они сопровождали лебединую семью. При этом пернатые совсем не боялись людей и видеокамер. В итоге два взрослых лебедя и пять птенцов благополучно завершили свое путешествие.
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Милое видео от наших подписчиков, где семья лебедей гуляет по улицам Лепеля, набирает популярность в соцсетях. Как отмечают в районной инспекции природных...
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