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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семья лебедей гуляет по улицам Лепеля Милое видео от наших подписчиков, где семья лебедей гуляет по улицам Лепеля, набирает популярность в соцсетях. Как отмечают в районной инспекции природных...

Милое видео от наших подписчиков, где семья лебедей гуляет по улицам Лепеля, набирает популярность в соцсетях. Как отмечают в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, птицы искали ближайший водоем. Было решено направить пернатых к реке Ула. На помощь пришли неравнодушные прохожие, они сопровождали лебединую семью. При этом пернатые совсем не боялись людей и видеокамер. В итоге два взрослых лебедя и пять птенцов благополучно завершили свое путешествие.