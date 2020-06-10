Лукашенко приказал разобраться с увольнениями в частных компаниях

Наряду с подготовкой к выборам на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам был поднят вопрос об увольнениях работников в частных компаниях. Лукашенко поручил разобраться в ситуации.

Об этом 10 июня передает пресс-служба главы государства. По словам Александра Лукашенко, в последнее время «поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании». Президент возмутился необоснованными массовыми увольнениями.

«Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить», - сказал он.

«Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно», - отметил президент.

По его словам, увольняют людей, которые не подписались за альтернативных «так называемых кандидатов»

Лукашенко назвал руководителей «пузатыми буржуями» и поручил генпрокурору вместе с КГК и другими структурами «прошерстить» эти компании.

«Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют», - заявил он.

В совещании принимали участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман.