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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коня спасли из болота в Крупском районе Необычная история в Крупском районе. Коню, попавшему в лесу в болото, выбраться из вязкого плена помогли спасатели. Хозяин, который ехал на запряженном возу, не...

Необычная история в Крупском районе. Коню, попавшему в лесу в болото, выбраться из вязкого плена помогли спасатели. Хозяин, который ехал на запряженном возу, не смог самостоятельно освободить животное, и понадобилась помощь специалистов. Спасатели обвязали испуганного жеребца пожарными рукавами и, чтобы не травмировать, вытащили при помощи техники. Конь не пострадал.