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Пропавшего под Минском 90-летнего пенсионера нашли спустя трое суток. Смотрите, как все произошло

10.06.2020 20:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя почти трое суток поисков 90-летний Делендик Василий Иосифович был найден. Мужчина, напомним, пропал в садовом товариществе под Минском три дня назад.

90-летний Василий Иосифович находился на даче в Молодечненском районе, откуда вечером 7 июня ушел в неизвестном направлении. Накануне он говорил жене, что хочет уехать домой в Минск, но там так и не появился.

Пенсионера три дня искали родные и близкие, сотрудники милиции и поисковики ПСО «Ангел» и ПСО «Ангел Северо-запад».

Как говорят волонтеры, мужчина был очень тепло одет и они надеялись, что на это обратят внимание прохожие.

— Так и случилось. Вечером 9 июня одна из наших подписчиц сообщила, что похожего на Василия Иосифовича мужчину она видела в троллейбусе и, предположительно, он вышел в районе станции метро «Грушевка». Спустя несколько часов и помощи неравнодушных и внимательных людей Василий Иосифович был найден! Найден благодаря проделанной информационной работе, — рассказали в ПСО «Ангел».

Видео: PSO ANGEL

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионера три дня искали родные и близкие, сотрудники милиции и поисковики ПСО «Ангел» и ПСО «Ангел Северо-запад».
 
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