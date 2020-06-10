Пропавшего под Минском 90-летнего пенсионера нашли спустя трое суток. Смотрите, как все произошло

Источник материала: Tut.by

Спустя почти трое суток поисков 90-летний Делендик Василий Иосифович был найден. Мужчина, напомним, пропал в садовом товариществе под Минском три дня назад.

90-летний Василий Иосифович находился на даче в Молодечненском районе, откуда вечером 7 июня ушел в неизвестном направлении . Накануне он говорил жене, что хочет уехать домой в Минск, но там так и не появился.

Пенсионера три дня искали родные и близкие, сотрудники милиции и поисковики ПСО «Ангел» и ПСО «Ангел Северо-запад».

Как говорят волонтеры, мужчина был очень тепло одет и они надеялись, что на это обратят внимание прохожие.

— Так и случилось. Вечером 9 июня одна из наших подписчиц сообщила, что похожего на Василия Иосифовича мужчину она видела в троллейбусе и, предположительно, он вышел в районе станции метро «Грушевка». Спустя несколько часов и помощи неравнодушных и внимательных людей Василий Иосифович был найден! Найден благодаря проделанной информационной работе, — рассказали в ПСО «Ангел».