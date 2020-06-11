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В мае больше всего подорожали яблоки и картофель, подешевели помидоры и чеснок

11.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В мае больше всего подорожали яблоки и картофель, подешевели помидоры и чеснок
В Беларуси в мае больше всего подорожали яблоки и картофель, подешевели помидоры и чеснок. Такие данные сообщает Национальный статистический комитет.

Яблоки подорожали на 15,71%, картофель — на 7,72%, бананы — на 7,72%, свежая белокочанная капуста — на 6,82%, груши — на 5,76%. Подешевели свежие помидоры (на 26,92%), чеснок (на 24,88%), свежие огурцы (на 10,98%), виноград (на 8,3%), рыбные консервы, кроме деликатесных (6,86%).

Овощи в целом стали дешевле на 13,06%, фрукты подорожали на 5,21%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,77%.

Обеды в столовой стали дороже на 1,07%, в ресторане и кафе — на 0,03%, фастфуд — на 0,16%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,53%, алкогольные напитки подешевели на 0,14%.

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,37%. Одежда подорожала на 0,92%, обувь — на 3,08%, стройматериалы — на 1,04%, электротовары — на 0,12%, медикаменты — на 0,41%. Мебель стала дешевле на 0,44%, топливо — на 1,11%.

Стоимость услуг снизилась на 0,03%. Подорожали услуги фотоателье (на 2,11%) и банков (на 1,56%). На 1,77% подешевели услуги воздушного транспорта, на 1% — отдых в санаториях.

Как сообщалось, в Беларуси в мае зафиксировали дефляцию 0,1%.

По информации БелТА

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