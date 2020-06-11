|
Белорусские военные станут участниками парада в Москве
11.06.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаши военные представят Беларусь на параде в Москве. Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих сводной роты почетного караула. Они отправятся в Россию в начале следующей недели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши военные представят Беларусь на параде в Москве. Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В парадном строю по Красной площади...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)