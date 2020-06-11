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Белорусские военные станут участниками парада в Москве

11.06.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наши военные представят Беларусь на параде в Москве. Россия отметит  75-летие Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В парадном строю по Красной площади пройдут  73 белорусских военнослужащих сводной роты почетного караула. Они отправятся в Россию в начале следующей недели.
 
 
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Наши военные представят Беларусь на параде в Москве. Россия отметит  75-летие Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В парадном строю по Красной площади...
 
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