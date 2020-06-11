В Витебске можно купаться в 8 местах (но по некоторым есть вопросы)

Источник материала: Tut.by

В Витебске можно купаться в восьми местах (в прошлом году их было три ), а в области осталось 85 пляжей (в 2019 было 92), пишут «Народные новости Витебска».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Количество официальных мест для купания в Витебской области сокращается второй год: в 2018 году их было 101, в 2019 — 92, а в этом осталось только 85.

В Витебске для отдыха у воды предусмотрены следующие места:

Парк Мазурино, река Двина;

Район водозабора № 1, река Витьба;

Парк Тысячелетия, река Двина;

Район моста имени Блохина, река Двина;

Парк Победителей, река Двина;

Парк имени Фрунзе, река Двина;

Река Витьба (в районе Юбилейного моста на проспекте Людникова);

Сокольники (в районе котельной «Южная»), искусственный водоем.

Часть из этих локаций вызывает вопросы: например, как можно отдыхать на Двине в парках имени Фрунзе и Тысячелетия?

В половине регионов области обустроили по 1−2 места отдыха, в том числе — в славящейся своими озерами Браславщине. Самыми бедными на пляжи — всего по одному месту — в этом году оказались Бешенковичский и Витебский районы. По два пляжа — в Браславском, Городокском, Дубровенском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском и Шарковщинском районах.

Уже третий год лидеры по количеству мест отдыха у воды — Верхнедвинский (здесь оборудовали 10 пляжей) и Глубокский (9 пляжей) районы.

На 85 пляжах в регионе, по информации областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, устроено 88 автостоянок, оборудовано 116 общественных туалетов, установлено 566 контейнеров для мусора.