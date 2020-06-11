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В Витебске можно купаться в 8 местах (но по некоторым есть вопросы)
11.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске можно купаться в восьми местах (в прошлом году их было
Количество официальных мест для купания в Витебской области сокращается второй год: в 2018 году их было 101, в 2019 — 92, а в этом осталось только 85.
В Витебске для отдыха у воды предусмотрены следующие места:
Часть из этих локаций вызывает вопросы: например, как можно отдыхать на Двине в парках имени Фрунзе и Тысячелетия?
В половине регионов области обустроили по 1−2 места отдыха, в том числе — в славящейся своими озерами Браславщине. Самыми бедными на пляжи — всего по одному месту — в этом году оказались Бешенковичский и Витебский районы. По два пляжа — в Браславском, Городокском, Дубровенском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском и Шарковщинском районах.
Уже третий год лидеры по количеству мест отдыха у воды — Верхнедвинский (здесь оборудовали 10 пляжей) и Глубокский (9 пляжей) районы.
На 85 пляжах в регионе, по
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Количество официальных мест для купания в Витебской области сокращается второй год: в 2018 году их было 101, в 2019 - 92, а в этом осталось только 85.
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