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В Витебске можно купаться в 8 местах (но по некоторым есть вопросы)

11.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске можно купаться в восьми местах (в прошлом году их было три), а в области осталось 85 пляжей (в 2019 было 92), пишут «Народные новости Витебска».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Количество официальных мест для купания в Витебской области сокращается второй год: в 2018 году их было 101, в 2019 — 92, а в этом осталось только 85.

В Витебске для отдыха у воды предусмотрены следующие места:

  • Парк Мазурино, река Двина;
  • Район водозабора № 1, река Витьба;
  • Парк Тысячелетия, река Двина;
  • Район моста имени Блохина, река Двина;
  • Парк Победителей, река Двина;
  • Парк имени Фрунзе, река Двина;
  • Река Витьба (в районе Юбилейного моста на проспекте Людникова);
  • Сокольники (в районе котельной «Южная»), искусственный водоем.

Часть из этих локаций вызывает вопросы: например, как можно отдыхать на Двине в парках имени Фрунзе и Тысячелетия?

В половине регионов области обустроили по 1−2 места отдыха, в том числе — в славящейся своими озерами Браславщине. Самыми бедными на пляжи — всего по одному месту — в этом году оказались Бешенковичский и Витебский районы. По два пляжа — в Браславском, Городокском, Дубровенском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском и Шарковщинском районах.

Уже третий год лидеры по количеству мест отдыха у воды — Верхнедвинский (здесь оборудовали 10 пляжей) и Глубокский (9 пляжей) районы.

На 85 пляжах в регионе, по информации областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, устроено 88 автостоянок, оборудовано 116 общественных туалетов, установлено 566 контейнеров для мусора.

 
Теги: Витебск
 
 
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Количество официальных мест для купания в Витебской области сокращается второй год: в 2018 году их было 101, в 2019 - 92, а в этом осталось только 85.
 
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