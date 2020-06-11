Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Падение объемов продаж на автомобильном рынке Еще минус 25 % к продажам. Белорусские автодилеры подвели итоги майских торгов. Так, больше всего просел спрос на бюджетный и средний класс. Всего в мае реализовано...

Еще минус 25 % к продажам. Белорусские автодилеры подвели итоги майских торгов. Так, больше всего просел спрос на бюджетный и средний класс. Всего в мае реализовано почти 2,5 тысячи новых машин, что значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Примечательно, что на фоне общей тенденции к снижению хорошо продается новая модель белорусского автомобиля "Джили". Так же уверенно держится спрос на немецкие и японские машины премиального сегмента.