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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси могут расширить перечень запрещенной одноразовой пластиковой посуды в общепите В Беларуси могут расширить перечень запрещенной одноразовой пластиковой посуды в общепите. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло...

В Беларуси могут расширить перечень запрещенной одноразовой пластиковой посуды в общепите. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло проект постановления на общественное обсуждение. Ранее в перечень запрещаемой продукции были включены пластиковые палочки, стаканы, тарелки, чашки, трубочки для напитков, упаковка для пищевых продуктов, за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. В проекте нового документа список дополнится одноразовыми вилками, ложками и ножами. В МАРТ отмечают, что это позволит существенно сократить образование твердых коммунальных отходов и, как следствие, снизить их негативное воздействие на экологию и окружающую среду. Общественное обсуждение проекта постановления продлится по 19 июня этого года.