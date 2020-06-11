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На Гомельщине девушка фотографировала чужие паспорта, а затем оформляла по фото рассрочки на гаджеты
11.06.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чечерске раскрыли преступную схему, которую организовала 24-летняя жительница райцентра. По чужим паспортам она оформляла рассрочки на покупку мобильных телефонов и продавала гаджеты в интернете по заниженным ценам,
Пока известно о семи пострадавших — это близкие девушки и жители близлежащих деревень, которым она иногда помогала по хозяйству или гостила.
— Подозреваемая начала обманывать людей в мае прошлого года, к примеру, когда находилась в гостях: фотографировала страницы лежащего на видном месте паспорта, после чего использовала снимки при оформлении рассрочки платежей. Помогала ей знакомая работница салона сотовой связи, которая соглашалась заключать договоры по копиям чужих документов. В последующем гаджеты выставлялись на продажу в соцсети и реализовывались по заниженной цене, — рассказали в милиции.
Все деньги подозреваемая тратила на развлечения и своих детей. Ее вычислили, когда в милицию стали обращаться жители района с просьбой разобраться в происхождении необоснованных платежей.
За мошенничество в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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На Гомельщине девушка фотографировала чужие паспорта, а затем оформляла по фото рассрочки на гаджеты
Пока известно о семи пострадавших - это близкие девушки и жители близлежащих деревень, которым она иногда помогала по хозяйству или гостила.
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