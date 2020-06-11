В Минске из-за строительства 1-го кольца некоторые автобусы изменят маршрут

Источник материала: Tut.by

В Минске изменят движение транспорта в связи со строительством 1-го городского кольца. Подробности сообщает «Минсктранс».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 13 июня движение на участке с ул. Мясникова до ул. Московская временно закроют. Вот как пойдет транспорт.

— автобус № 24 изменит маршрут в направлении ул. Воронянского. От ул. М. Богдановича транспорт пойдет по ул. Немига, Городской вал, проспект Независимости, ул. Московская, Чкалова, Воронянского и выполнит все остановки на этом участке.

— автобус № 65 от конечной остановки «Городской Вал» пойдет по маршруту — Городской Вал, проспект Независимости, ул. Московская, ул. Могилевская, ул. Володько и далее по маршруту. Обратно — по ул. Володько, ул. Могилевская, ул. Толстого, ул. Мясникова, ул. Немига, Городской Вал. Все остановки на измененном участке маршрута будут выполнены.

— автобусы № 73, 163 со стороны просп. Победителей пойдут по ул. Ленина, просп. Независимости, ул. Московская, ул. Чкалова и далее по маршрутам с выполнением всех остановок на изменяемом участке.

— автобусы № 47С, 50С со стороны вокзала пойдут по ул. Ленинградская, ул. Свердлова, пл. Независимости, ул. Московская и далее по маршрутам без выполнения остановок на изменяемом участке. В направлении вокзала транспорт пойдет без изменений.