|
В Минске из-за строительства 1-го кольца некоторые автобусы изменят маршрут
11.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске изменят движение транспорта в связи со строительством 1-го городского кольца. Подробности
С 13 июня движение на участке с ул. Мясникова до ул. Московская временно закроют. Вот как пойдет транспорт.
— автобус № 24 изменит маршрут в направлении ул. Воронянского. От ул. М. Богдановича транспорт пойдет по ул. Немига, Городской вал, проспект Независимости, ул. Московская, Чкалова, Воронянского и выполнит все остановки на этом участке.
— автобус № 65 от конечной остановки «Городской Вал» пойдет по маршруту — Городской Вал, проспект Независимости, ул. Московская, ул. Могилевская, ул. Володько и далее по маршруту. Обратно — по ул. Володько, ул. Могилевская, ул. Толстого, ул. Мясникова, ул. Немига, Городской Вал. Все остановки на измененном участке маршрута будут выполнены.
— автобусы № 73, 163 со стороны просп. Победителей пойдут по ул. Ленина, просп. Независимости, ул. Московская, ул. Чкалова и далее по маршрутам с выполнением всех остановок на изменяемом участке.
— автобусы № 47С, 50С со стороны вокзала пойдут по ул. Ленинградская, ул. Свердлова, пл. Независимости, ул. Московская и далее по маршрутам без выполнения остановок на изменяемом участке. В направлении вокзала транспорт пойдет без изменений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 13 июня временно закроют движение на участке с ул. Мясникова до ул. Московская. Вот как пойдет транспорт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)