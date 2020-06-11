Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минтруда: спрос на новое место работы на рынке труда в Беларуси увеличивается Миллионы людей по всему миру работают сегодня из дома. Прицениваются и компании: стоит ли платить за аренду офиса, если можно обойтись без них. Но только треть всей...

Миллионы людей по всему миру работают сегодня из дома. Прицениваются и компании: стоит ли платить за аренду офиса, если можно обойтись без них. Но только треть всей рабочей силы в странах с высоким уровнем дохода могут работать дистанционно. В целом квалифицированная рабочая сила, как считают эксперты Международной организации труда, будет нарасхват и ощутимо подорожает, а вот некоторые профессии, особенно низкооплачиваемые, могут быть не так востребованы, как раньше. Светлана Лукьянюк изучила спрос и предложения.В МОТ считают, что, пересмотрев схемы разделения труда, компании могут обеспечить более гибкий рабочий график и при этом сохранить рабочие места. Этим путем идет как раз Беларусь. Да, есть потери в зарплатах, но здесь государство готово подставить плечо. И если предприятие не работало по объективным причинам, работникам доплатят. При этом он сохранит и место свое, и свои социальные гарантии. Ведь будут идти и пенсионные отчисления.