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Минтруда: спрос на новое место работы на рынке труда в Беларуси увеличивается
11.06.2020 10:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМиллионы людей по всему миру работают сегодня из дома. Прицениваются и компании: стоит ли платить за аренду офиса, если можно обойтись без них. Но только треть всей рабочей силы в странах с высоким уровнем дохода могут работать дистанционно. В целом квалифицированная рабочая сила, как считают эксперты Международной организации труда, будет нарасхват и ощутимо подорожает, а вот некоторые профессии, особенно низкооплачиваемые, могут быть не так востребованы, как раньше. Светлана Лукьянюк изучила спрос и предложения.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: "Эксперты международной организации труда говорят, что из-за реалий сегодняшнего дня виртуальные встречи заменят людям и командировки. Ехать никуда не надо, все можно решить, не выходя из дома. Компании будут экономить средства, а это значит, что эти деньги не увидят авиакомпании, рестораны и гостиницы. В МОТ уверены, людей надо переучивать уже сейчас, используя те же самые цифровые платформы. Далеко не все из тех, кто был занят в сфере туризма, транспорта или гостиничного бизнеса, смогут вернуться на свои рабочие места. При этом в сфере образования, которая отлично уживается с цифровыми технологиями, ожидается расцвет. Не менее востребованы будут строительные профессии: во-первых, многие страны будут стимулировать экономику при помощи проектов по инфраструктуре. Кстати, на рынке Беларуси спрос на новое место работы увеличивается. Об этом в цифрах говорит статистика в банке вакансий. Причем, по регионам складывается разная ситуация: у кого-то предложения от работодателей нарасхват, у других - соискатель может выбрать себе более выгодный вариант".
В МОТ считают, что, пересмотрев схемы разделения труда, компании могут обеспечить более гибкий рабочий график и при этом сохранить рабочие места. Этим путем идет как раз Беларусь. Да, есть потери в зарплатах, но здесь государство готово подставить плечо. И если предприятие не работало по объективным причинам, работникам доплатят. При этом он сохранит и место свое, и свои социальные гарантии. Ведь будут идти и пенсионные отчисления.
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Миллионы людей по всему миру работают сегодня из дома. Прицениваются и компании: стоит ли платить за аренду офиса, если можно обойтись без них. Но только треть всей...
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