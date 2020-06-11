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"На контроле Президента". Сохранение наследия. Смотрите 13 июня

11.06.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более полутысячи историко-культурных ценностей отреставрировали по госпрограмме "Культура Беларуси". В конце года будут подводить подробные итоги реализации республиканского проекта, он длится уже 4 года. Так, среди обновленных объектов  Коложская церковь в Гродно, Могилевский музей Бялыницкого-Бирули, обелиск "Минск - город-герой" и башня Лидского замка. Всего на локациях освоили почти 5 миллионов 800 тысяч белорусских рублей. 

Параллельно работает и Государственная инвестиционная программа. Только в этом году она спонсирует возрождение тринадцати культурных объектов. Как учились воссоздавать национальное наследие и удалось ли сохранить уникальные артефакты? Расскажем в эту субботу в проекте "На контроле Президента".

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Более полутысячи историко-культурных ценностей отреставрировали по госпрограмме "Культура Беларуси". В конце года будут подводить подробные итоги реализации...
 
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