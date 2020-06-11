ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и Китай разработают онлайн-платформу цифровой поддержки двустороннего образовательного сотрудничества

11.06.2020 10:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь и Китай разработают онлайн-платформу цифровой поддержки двустороннего образовательного сотрудничества. Проект будет реализован в ближайшее время. Договоренности о совместной работе были достигнуты в рамках визита белорусского консула в Шанхае в китайскую компанию, которая специализируется на исследованиях в области блокчейн-технологий, криптовалют, токенов, смарт-контрактов, а также производстве соответствующего программного обеспечения и оборудования для банковской сферы. Отметим, что ее дочерняя компания является резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". 
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Китай разработают онлайн-платформу цифровой поддержки двустороннего образовательного сотрудничества. Проект будет реализован в ближайшее время....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси могут расширить перечень запрещенной одноразовой пластиковой посуды в общепите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика