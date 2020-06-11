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Беларусь и Китай разработают онлайн-платформу цифровой поддержки двустороннего образовательного сотрудничества
11.06.2020 10:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь и Китай разработают онлайн-платформу цифровой поддержки двустороннего образовательного сотрудничества. Проект будет реализован в ближайшее время. Договоренности о совместной работе были достигнуты в рамках визита белорусского консула в Шанхае в китайскую компанию, которая специализируется на исследованиях в области блокчейн-технологий, криптовалют, токенов, смарт-контрактов, а также производстве соответствующего программного обеспечения и оборудования для банковской сферы. Отметим, что ее дочерняя компания является резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
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Беларусь и Китай разработают онлайн-платформу цифровой поддержки двустороннего образовательного сотрудничества
Беларусь и Китай разработают онлайн-платформу цифровой поддержки двустороннего образовательного сотрудничества. Проект будет реализован в ближайшее время....
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