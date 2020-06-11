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Стали известны точные сроки испытаний трубопроводов тепловых сетей в Пинске

11.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стали известны точные сроки испытаний трубопроводов тепловых сетей в Пинске
С 15 по 28 июня будут проводиться совместные испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ и Западной мини-ТЭЦ на гидравлическую плотность и механическую прочность, а также устранение дефектов и профилактические работы. Об этом сообщает сайт Пинского горисполкома.

На время испытаний руководителям предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученного и проинструктированного персонала за трубопроводами тепловых сетей и оборудованием, находящемся на их балансе.

Пинские тепловые сети предупреждают население города, что во время испытаний находиться вблизи теплотрасс надземной прокладки опасно. При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей необходимо немедленно сообщить по телефону 32-33-20.

Пинские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные временные неудобства.

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