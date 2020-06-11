ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БГПУ стал финалистом международной премии Green Gown Awards - 2020

11.06.2020 11:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Помимо БГПУ в номинации "Вовлеченность студентов" в финал прошли учреждения образования из Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Камеруна, Кипра, Колумбии, США, Филиппин и Франции. Победители станут известны 8 июля.

Международная премия Green Gown Awards проводится при поддержке Программы ООН по окружающей среде. 

Ифно: БелТА


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо БГПУ в номинации "Вовлеченность студентов" в финал прошли учреждения образования из Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Камеруна, Кипра, Колумбии,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Стали известны точные сроки испытаний трубопроводов тепловых сетей в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика