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БГПУ стал финалистом международной премии Green Gown Awards - 2020
11.06.2020 11:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПомимо БГПУ в номинации "Вовлеченность студентов" в финал прошли учреждения образования из Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Камеруна, Кипра, Колумбии, США, Филиппин и Франции. Победители станут известны 8 июля.
Международная премия Green Gown Awards проводится при поддержке Программы ООН по окружающей среде.
Ифно: БелТА
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Помимо БГПУ в номинации "Вовлеченность студентов" в финал прошли учреждения образования из Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Камеруна, Кипра, Колумбии,...
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