Новые пролеты и опоры. Как сейчас в Гродно идет реконструкция бывшего железнодорожного моста

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается реконструкция старого железнодорожного моста, который через какое-то время станет автомобильным. Как сейчас идут строительные работы, рассказывает телеканал «Гродно Плюс».





Перестраивать железнодорожный мост начали в ноябре 2019 года и уже сейчас видно, каким он будет в ближайшем будущем.

— Проектом предусмотрен полный демонтаж существующего пролетного строения железнодорожного моста, а также — частичная разборка существующих опор. Часть их усиливается, дополняется новыми конструкциями и остается в новом автодорожном мосту, — говорит главный инженер филиала предприятия «Мостострой» Илья Бейма.



Фото: скрин с видео

Ежедневно на объекте работает порядка 50 человек. Работа над опорами в самом разгаре. Уже в июле начнется сборка и монтаж пролетного строения будущего моста. К концу года должен быть выполнен технологический проезд. По плану пуск нового моста запланирован в июле 2021 года.

Конструкция моста не типовая. Например, некоторые опоры — новые, они не были предусмотрены проектом железнодорожного моста.

Строителям предстоит еще немало работ, но в итоге на высоте 32 метров над уровнем Немана появится четырехполосный мост протяженностью 240 метров.