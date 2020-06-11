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Подростки устроили стрельбу в Минске

11.06.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вечеринка закончилась стрельбой. В столице правоохранители задержали троих подростков, которые стреляли по окнам жилого дома. В милицию обратились жильцы многоэтажки, у кого были разбиты окна. На месте происшествия стражи порядка выяснили, что к делу имеют отношение трое парней 16 и 17 лет. Как стало известно, один из них пригласил в гости друзей, кто-то пришел с пневматическим пистолетом. Родители в это время были на даче.

Все материалы по делу переданы следователям, которые дадут действиям подростков правовую оценку.

 
 
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Вечеринка закончилась стрельбой. В столице правоохранители задержали троих подростков, которые стреляли по окнам жилого дома. В милицию обратились жильцы...
 
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