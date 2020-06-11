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Педагоги, врачи и работники культуры смогут получить арендное жилье в первую очередь

11.06.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Независимости обсудили развитие рынка арендного жилья. А именно - новые возможности получения заветных метров "на прокат"”. Их закрепит постановление правительства. Вообще получить квартиру из государственного жилфонда могут все граждане из категории нуждающихся. Но первоочередное право за судьями, прокурорскими работниками, молодыми специалистами, учеными, военнослужащими, преподавателями вузов, тренерским составом. Новый документ расширит круг лиц из числа работников социальной сферы. 

Предполагается, что также в первую очередь претендовать на арендные метры смогут медицинские, педагогические, творческие и работники культуры при условии, что с ними заключен контракт на 5 лет и подтверждении, что регион действительно нуждается в этом специалисте. Причем, платить за пользование арендным жильем они будут меньше. Итоги разговора во Дворце Независимости в следующих выпусках.

 
 
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Во Дворце Независимости обсудили развитие рынка арендного жилья. А именно - новые возможности получения заветных метров "на прокат"”. Их закрепит постановление...
 
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