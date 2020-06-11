ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Прямого компромата на меня нет». Виктор Бабарико провел короткий стрим из штаба

11.06.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Команда Виктора Бабарико провел короткий стрим из своего штаба. В это время в Белгазпромбанке и других компаниях, связанных с его друзьями, проходят обыски.

Сейчас предвыборный штаб Виктора Бабарики находится на минской улице Хоружей. Попасть внутрь помещения можно только по электронному ключу.

Стрим длился всего несколько минут. Виктор Бабарико заявил, что прямого компромата на него нет.

С утра 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари» проходят обыски. В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY сообщили, что Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».


Здесь находится штаб Виктора Бабарико. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее Виктор Бабарико рассказал TUT.BY, что в штабе инициативной группы все спокойно.

— Ни у наших сотрудников, ни у наших членов группы ничего такого не происходит. Знаю, что обыск проходит у людей, непосредственно связанных со мной. Но они не сотрудники банка, просто мои друзья, они могут знать тех, кто проходит по делу в качестве подозреваемых. Но фамилий ведь мы не знаем, кто проходит по делу. Это лишь мое предположение, — сказал Бабарико.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Виктора Бабарико ведет стрим из своего штаба. В это время в Белгазпромбанке и других компаниях, связанных с его друзьями, проходят обыски.
 
Новости дня
Новости общества
 
Поздравляем!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика