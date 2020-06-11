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«Прямого компромата на меня нет». Виктор Бабарико провел короткий стрим из штаба
11.06.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Команда Виктора Бабарико провел короткий стрим из своего штаба. В это время в Белгазпромбанке и других компаниях, связанных с его друзьями,
Сейчас предвыборный штаб Виктора Бабарики находится на минской улице Хоружей. Попасть внутрь помещения можно только по электронному ключу.
Стрим длился всего несколько минут. Виктор Бабарико заявил, что прямого компромата на него нет.
С утра 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари»
Ранее Виктор Бабарико рассказал TUT.BY, что в штабе инициативной группы все спокойно.
— Ни у наших сотрудников, ни у наших членов группы ничего такого не происходит. Знаю, что обыск проходит у людей, непосредственно связанных со мной. Но они не сотрудники банка, просто мои друзья, они могут знать тех, кто проходит по делу в качестве подозреваемых. Но фамилий ведь мы не знаем, кто проходит по делу. Это лишь мое предположение, — сказал Бабарико.
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Команда Виктора Бабарико ведет стрим из своего штаба. В это время в Белгазпромбанке и других компаниях, связанных с его друзьями, проходят обыски.
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