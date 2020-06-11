Источник материала: Радзiма

Дорогие выпускники школ Глусского района!

Искренне поздравляем вас с новым этапом в вашей жизни: позади школьные годы, впереди — взрослая жизнь с важными событиями и интересными встречами, которая потребует от вас самостоятельных решений и поступков. Уверены, вы не подведете своих родителей, которые отдают вам внимание, любовь, силы, заботу, педагогов, которые делились с вами своими знаниями, опытом, учили дружить и помогать друг другу.

В нашей стране созданы условия для того, чтобы каждый мог достигнуть поставленной перед собой цели, полностью раскрыть себя. А успех зависит от вас — вашей инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед.

Дорогие юные глусчане! Достойно представляйте всегда и везде свою малую родину и, каких бы вершин вы ни добились, помните, что ваш путь во взрослую жизнь начался здесь, в Глуске!

Удачи вам на жизненном и профессиональном пути! Верных друзей, счастливой любви, блестящей карьеры и успехов в каждом начинании!

С. В. ЧЕЧУХА,

председатель районного исполнительного комитета

В. А. АСТАШЕВИЧ,

председатель районного Совета депутатов