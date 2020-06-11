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В Центре трансфузиологии чествовали безвозмездных доноров

11.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне Всемирного дня донора в Центре трансфузиологии поздравляют тех, кто пришел безвозмездно сдать кровь. Здесь же принимают и плазму выздоровевших от COVID-19. Стать донором иммунного компонента крови можно не ранее чем через месяц после полного выздоровления. 

Ольга Климович, заместитель главврача 6-й городской клинической больницы г. Минска: "Делается развернутый анализ крови, биохимический анализ крови, когуалограмма, электрокардиограмма. Мы делаем  ПЦР крови, обязательно антитела. Есть люди, которые не по одному разу пришли,  их немного. Запасы плазмы практически всех групп крови у нас есть".
 

Количество безвозмездных донаций за последние 6 лет увеличилось 


За последние 6 лет количество безвозмездных донаций увеличилось примерно в 19 раз. На сегодня в стране насчитывают более 98 тысяч доноров крови.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне Всемирного дня донора в Центре трансфузиологии поздравляют тех, кто пришел безвозмездно сдать кровь. Здесь же принимают и плазму выздоровевших от COVID-19....
 
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