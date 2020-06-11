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Количество безвозмездных донаций за последние 6 лет увеличилось

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Центре трансфузиологии чествовали безвозмездных доноров Накануне Всемирного дня донора в Центре трансфузиологии поздравляют тех, кто пришел безвозмездно сдать кровь. Здесь же принимают и плазму выздоровевших от COVID-19....

Накануне Всемирного дня донора в Центре трансфузиологии поздравляют тех, кто пришел безвозмездно сдать кровь. Здесь же принимают и плазму выздоровевших от COVID-19. Стать донором иммунного компонента крови можно не ранее чем через месяц после полного выздоровления.За последние 6 лет количество безвозмездных донаций увеличилось примерно в 19 раз. На сегодня в стране насчитывают более 98 тысяч доноров крови.