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Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, конечности которой нашли в Свислочи

11.06.2020 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершено расследование убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи в январе. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: пресс-служба МВД

Напомним, 2 января сотрудники коммунальных служб во время проведения очистных работ нашли спортивную сумку в которой находились женские конечности.

Спустя несколько дней после страшной находки в милицию обратился мужчина, он рассказал, что его 37-летняя сестра давно не выходит на связь. В квартире женщины следственно-оперативная группа обнаружила ее труп с повреждениями, которые указывали на связь с найденными останками женских конечностей в сумке в Свислочи.

В ходе осмотра квартиры следователи нашли продукты и алкоголь, на упаковке которых была информация о магазине, где были сделаны покупки. По данным следствия, незадолго до убийства потерпевшая в компании с мужчиной заходила в магазин, где они купили еду и выпивку.


Фото: sk.gov.by

Выяснилось, что 28 декабря мужчина выпивал со своей знакомой, произошел конфликт. После этого он ее изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера затем задушил женщину. Чтобы скрыть совершенные преступления, он расчленил труп в ванной, конечности упаковал в спортивную сумку, которую выбросил в реку в районе улицы Сторожевской. Мужчина понял, что сумка не утонет. Испугавшись, он вернулся в квартиру потерпевшей, собрал личные вещи и скрылся.

Проанализировав данные записи камер видеонаблюдения, следователи и сотрудники милиции установили маршрут передвижения мужчины. Подозреваемый был задержан.

Во время допросов мужчина не раз менял показания, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы. При этом обвиняемый не отрицал, что убийство совершил именно он во время конфликта. Следователи собрали доказательства — исследования биологических материалов, заключение генетической экспертизы, результаты судебно-медицинской экспертизы о характере травм на теле потерпевшей и другие. Все это опровергало версию о непричастности к изнасилованию.

В целях установления всех обстоятельств к материалам уголовного дела приобщены заключения более 35 экспертиз.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 166 (изнасилование), ч. 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 139 (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
 
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Напомним, 2 января сотрудники коммунальных служб во время проведения очистных работ нашли спортивную сумку в которой находились женские конечности.
 
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