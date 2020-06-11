Источник материала: Tut.by

«Все это длилось минут сорок. Началось с того, что девушка выбросила из окна занавеску, потом она то вставала на подоконник, то уходила с него», — говорит читатель TUT.BY Михаил. Молодой человек живет на проспекте Независимости. Рядом с домом, где в среду вечером девушка выпрыгнула с 6-го этажа, но благодаря «кубу жизни» осталась жива.



Фото: mchs.gov.by

— Когда она выбросила занавеску, к ее окну подъехал сотрудник ГАИ, — рассказывает Михаил. — Он пытался с ней разговаривать, но, видимо, уговорить ее вернуться в квартиру не получалось. Она что-то кричала. Тогда он вызвал спасателей.

В этом время, вспоминает Михаил, девушка стала выбрасывать из окна подушки, одеяло.

— Периодически она взбиралась на подоконник, потом уходила в квартиру, — описывает ситуацию собеседник. — Садилась на железный навес у окна. Казалось, делает это она бесстрашно.

Сообщение о ЧП на Независимости, 44, спасатели получили в 21.51. На вызов отправилась команда пожарно-спасательной части № 12 Партизанского РОЧС Минска.

— Ситуация была понятна, поэтому еще по дороге мы четко понимали кто, что будем делать на месте, — возвращается к тем событиям Юрий Слижевский, старший пожарный ПАСЧ-12 Партизанского РОЧС. — К счастью, все происходило на проспекте, где нет деревьев, которые могли бы нам помешать быстро поставить «куб жизни» на нужную позицию.

Когда спасатели приехали, девушка сидела на подоконнике и медленно съезжала вниз.

— Люди кричали: «Стой!», «Подожди!», но было понятно, человек прыгнет, — продолжает собеседник. — Мы быстро надули «куб жизни». Я отбежал к подземному переходу, поднялся на парапет, чтобы убедиться: центр «куба» находится под ее окном. Ведь если человек упадет на край, где жестче, его может сильно отрекошетить.

Видео: читатели TUT.BY

На видео видно, как только «куб» установили, девушка прыгнула.

— Когда она упала, мы подбежали к ней, чтобы помочь и подстраховать. Ведь в стрессе человек может, например, побежать под машину, — говорит собеседник. — Девушка была очень напугана, мы передали ее медикам. Видимых травм у нее не было, но в любом случае ее осмотрят. Все же человек упал с такой высоты. Позже мы поднялись к ней в квартиру, чтобы проверить, есть ли еще кто-то дома. Но там никого не было.

— Когда ее посадили в машину скорой, она очень кричала: «Помогите», — говорит Михаил. — Возможно, у нее случился срыв.