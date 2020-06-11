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Похоже, Лукашенко едет в Полоцк. Смотрите, как там готовятся

11.06.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке с начала июня идет серьезная работа по наведению порядка в центре города. Вероятно, это связано с приездом президента Беларуси Александра Лукашенко, который 4 июня анонсировал большое совещание по вопросам ЖКХ в городе над Двиной. Часто поездки в регионы у главы государства приходятся на пятницу, и судя по активности коммунальных служб, это может произойти уже завтра, пишет местный портал Gorod214.


Еще в прошлую пятницу коммунальщики начали обновлять площадь Свободы. Кроме того, от улицы Космонавтов в сторону молочного комбината по улице Фрунзе начали строить новый тротуар.

Много работников коммунальных служб и не только трудятся у перекрестка возле памятника Всеславу Чародею, где освежают дорожную разметку. Убирают траву у молочного комбината, обрезают ветки деревьев у поворота к монастырю.









А вот и новый тротуар по дороге к молочному комбинату.






Многолюдно и на площади Свободы у здания райисполкома. Там, кстати, разворачивают выставку новинок коммунальной техники.









Последний раз Александр Лукашенко посещал Полоцк еще в 2012 году. Теперь же у района новый глава: председатель исполкома Игорь Маркович занимает эту должность только полгода.

Журналисты местного портала считают, что в Полоцке как минимум две проблемы, на которые важно обратить внимание президента: ремонт моста через Двину по улице Юбилейной, который обещают сдать осенью, и реконструкция в Верхнем замке. Там нужны деньги на финансирование масштабных археологических раскопок.

 
 
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Александр Лукашенко 4 июня анонсировал большое совещание по вопросам ЖКХ в городе над Двиной. Часто поездки в регионы у главы государства приходятся на пятницу, и...
 
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