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Похоже, Лукашенко едет в Полоцк. Смотрите, как там готовятся
11.06.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке с начала июня идет серьезная работа по наведению порядка в центре города. Вероятно, это связано с приездом президента Беларуси Александра Лукашенко, который 4 июня анонсировал большое совещание по вопросам ЖКХ в городе над Двиной. Часто поездки в регионы у главы государства приходятся на пятницу, и судя по активности коммунальных служб, это может произойти уже завтра,
Еще в прошлую пятницу коммунальщики начали обновлять площадь Свободы. Кроме того, от улицы Космонавтов в сторону молочного комбината по улице Фрунзе начали строить новый тротуар.
Много работников коммунальных служб и не только трудятся у перекрестка возле памятника Всеславу Чародею, где освежают дорожную разметку. Убирают траву у молочного комбината, обрезают ветки деревьев у поворота к монастырю.
Последний раз Александр Лукашенко посещал Полоцк еще в 2012 году. Теперь же у района новый глава: председатель исполкома Игорь Маркович занимает эту должность только полгода.
Журналисты местного портала считают, что в Полоцке как минимум две проблемы, на которые важно обратить внимание президента: ремонт моста через Двину по улице Юбилейной, который обещают сдать осенью, и реконструкция в Верхнем замке. Там нужны деньги на финансирование масштабных археологических раскопок.
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Александр Лукашенко 4 июня анонсировал большое совещание по вопросам ЖКХ в городе над Двиной. Часто поездки в регионы у главы государства приходятся на пятницу, и...
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