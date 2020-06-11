Один из выходов со станции метро «Партизанская» будет закрыт еще на месяц

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода. Об этом сообщает Минский метрополитен.



Иллюстрация: Минский метрополитен

С 12 июня по 14 июля продлен срок ремонта выхода № 1−1 на станции «Партизанская». В этот период данный выход будет закрыт.

Выход 1−1 на этой станции закрыт с 11 мая.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.