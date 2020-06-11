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Один из выходов со станции метро «Партизанская» будет закрыт еще на месяц
11.06.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода. Об этом
С 12 июня по 14 июля продлен срок ремонта выхода № 1−1 на станции «Партизанская». В этот период данный выход будет закрыт.
Выход 1−1 на этой станции
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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С 12 июня по 14 июля продлен срок ремонта выхода № 1−1 на станции «Партизанская». В этот период данный выход будет полностью закрыт.
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