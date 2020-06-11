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Минтруда открыло горячую линию по вопросам незаконного увольнения работников
11.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министерство труда и социальной защиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыло горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения работников, сообщили в Минтруда.
О подобных ситуациях граждане могут проинформировать или обратиться с вопросом по телефонам:
Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по субботам — с 9.00 до 12.00.
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