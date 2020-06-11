Минтруда открыло горячую линию по вопросам незаконного увольнения работников

Источник материала: Полесская правда





Министерство труда и социальной защиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыло горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения работников, сообщили в Минтруда.

О подобных ситуациях граждане могут проинформировать или обратиться с вопросом по телефонам:

Минтруда и соцзащиты — (8 017) 306 37 82;

Департамента государственной инспекции труда — (8 017) 306 48 54.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по субботам — с 9.00 до 12.00.