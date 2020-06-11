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12 новых объектов для использования возобновляемых источников энергии появятся в Минской области
11.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто фотоэлектрические станции и ветрогенераторы.
Одновременно ставка делается на объекты на местных видах топлива: это щепа и торф. Свою эффективность демонстрирует новейшая котельная с разумными технологиями в Червене. Благодаря такой функции, как экономайзер, почти все тепло остается на месте, при этом в атмосферу не попадают вредные вещества. Новая котельная на щепках обеспечивает тепловой энергией половину города. Кстати, в Червене сегодня развивается новый микрорайон, поэтому пригодятся дополнительные энергетические мощности.
Новую котельную с разумными технологиями на 12 мегаватт также планируют построить в поселке Смиловичи Червенского района.
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Это фотоэлектрические станции и ветрогенераторы. Одновременно ставка делается на объекты на местных видах топлива: это щепа и торф. Свою эффективность...
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