ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

12 новых объектов для использования возобновляемых источников энергии появятся в Минской области

11.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это фотоэлектрические станции и ветрогенераторы.
Одновременно ставка делается на объекты на местных видах топлива: это щепа и торф. Свою эффективность демонстрирует новейшая котельная с разумными технологиями в Червене. Благодаря такой функции, как экономайзер, почти  все тепло остается на месте, при этом в атмосферу не попадают вредные вещества. Новая котельная на щепках обеспечивает тепловой энергией половину города. Кстати, в Червене сегодня развивается новый микрорайон, поэтому пригодятся дополнительные энергетические мощности.
Новую котельную с разумными технологиями на 12 мегаватт также планируют построить в поселке Смиловичи Червенского района.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это фотоэлектрические станции и ветрогенераторы. Одновременно ставка делается на объекты на местных видах топлива: это щепа и торф. Свою эффективность...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минтруда открыло горячую линию по вопросам незаконного увольнения работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика