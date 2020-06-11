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Пчелы опять облюбовали Минск

11.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это уже второй случай за последнюю неделю, когда насекомые целым роем появляются в границах города. Вчера пчелы облепили фонарный столб в Серебрянке на улице Плеханова. А сегодня жители микрорайона Лошица поделились видео, на котором небольшое дерево буквально осыпано этими насекомыми. Такое явление, хоть и необычное для оживленных улиц столицы, но потенциальной опасности для людей не несет. Как правило, рой довольно спокойный. Но в таких случаях следует вызвать МЧС.
 
 
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Это уже второй случай за последнюю неделю, когда насекомые целым роем появляются в границах города. Вчера пчелы облепили фонарный столб в Серебрянке на улице...
 
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