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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пчелы опять облюбовали Минск Это уже второй случай за последнюю неделю, когда насекомые целым роем появляются в границах города. Вчера пчелы облепили фонарный столб в Серебрянке на улице...

Это уже второй случай за последнюю неделю, когда насекомые целым роем появляются в границах города. Вчера пчелы облепили фонарный столб в Серебрянке на улице Плеханова. А сегодня жители микрорайона Лошица поделились видео, на котором небольшое дерево буквально осыпано этими насекомыми. Такое явление, хоть и необычное для оживленных улиц столицы, но потенциальной опасности для людей не несет. Как правило, рой довольно спокойный. Но в таких случаях следует вызвать МЧС.