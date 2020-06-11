Как из-за COVID-19 выпускники будут сдавать ЦТ? Опубликовали рекомендации

Источник материала: Tut.by

Республиканский институт контроля знаний опубликовал правила, которые должны быть соблюдены во время ЦТ из-за COVID-19. Например, абитуриентам рекомендуют быть в масках и перчатках.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно правилам ЦТ можно проводить только в аудиториях, оборудованных часами и мебелью, позволяющей рассадить абитуриентов не более чем по четыре человека за столом при наличии проходов с обеих сторон либо по два человека за столом при подходе с одной стороны, обеспечив расстояние между абитуриентами с максимальным дистанцированием (не менее 1−1,5 метра).

В аудиториях должно быть не более 50 абитуриентов. Также должна быть питьевая вода в кулерах, достаточное количество одноразовой посуды для питья и дезинфекции кулеров.

Персонал, присутствующий на экзамене, должен быть обеспечен масками и перчатками.

Проходить на ЦТ абитуриент должен без маски и предъявив документ, удостоверяющий личность, однако в дальнейшем ему рекомендуется быть в маске и перчатках.

В пункте тестирования в дни экзамена должен быть пост медицинской помощи, а также резерв масок и перчаток.

В дни проведения ЦТ (перед началом и после его завершения) в помещениях пункта тестирования должны проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, аудитории также нужно проветривать.

На входе в корпус пункта тестирования должны быть установлены дозаторы с антисептиком. На входе в аудитории и в самих аудиториях должны быть антисептические средства для обработки рук.

Во время пропуска на ЦТ должно быть соблюдено дистанцирование.

Напомним, в этом году русский язык и математику — предметы, которые обычно пишет больше всего абитуриентов, — будут сдавать два дня.

График ЦТ-2020 выглядит так:

белорусский язык — 25 июня,

русский язык — 26 и 27 июня,

обществоведение — 29 июня,

математика — 1 и 2 июля,

биология — 4 июля,

химия — 8 июля,

физика — 10 июля,

история Беларуси — 12 июля,

география — 14 июля,

всемирная история (новейшее время) — 16 июля.

ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля.