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Как из-за COVID-19 выпускники будут сдавать ЦТ? Опубликовали рекомендации
11.06.2020 16:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Республиканский институт контроля знаний
Согласно правилам ЦТ можно проводить только в аудиториях, оборудованных часами и мебелью, позволяющей рассадить абитуриентов не более чем по четыре человека за столом при наличии проходов с обеих сторон либо по два человека за столом при подходе с одной стороны, обеспечив расстояние между абитуриентами с максимальным дистанцированием (не менее 1−1,5 метра).
В аудиториях должно быть не более 50 абитуриентов. Также должна быть питьевая вода в кулерах, достаточное количество одноразовой посуды для питья и дезинфекции кулеров.
Персонал, присутствующий на экзамене, должен быть обеспечен масками и перчатками.
Проходить на ЦТ абитуриент должен без маски и предъявив документ, удостоверяющий личность, однако в дальнейшем ему рекомендуется быть в маске и перчатках.
В пункте тестирования в дни экзамена должен быть пост медицинской помощи, а также резерв масок и перчаток.
В дни проведения ЦТ (перед началом и после его завершения) в помещениях пункта тестирования должны проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, аудитории также нужно проветривать.
На входе в корпус пункта тестирования должны быть установлены дозаторы с антисептиком. На входе в аудитории и в самих аудиториях должны быть антисептические средства для обработки рук.
Во время пропуска на ЦТ должно быть соблюдено дистанцирование.
Напомним, в этом году русский язык и математику — предметы, которые обычно пишет больше всего абитуриентов, — будут сдавать два дня.
График ЦТ-2020 выглядит так:
белорусский язык — 25 июня,
русский язык — 26 и 27 июня,
обществоведение — 29 июня,
математика — 1 и 2 июля,
биология — 4 июля,
химия — 8 июля,
физика — 10 июля,
история Беларуси — 12 июля,
география — 14 июля,
всемирная история (новейшее время) — 16 июля.
ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля.
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Республиканский институт контроля знаний опубликовал правила, которые должны быть соблюдены во время ЦТ из-за COVID-19. Например, абитуриентам рекомендуют быть в...
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