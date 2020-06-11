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Биологическая энциклопедия на асфальте. В Минске мелом начали подписывать разные растения
11.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыйти на мини-прогулку и изучить редкие виды столичной флоры. В Минске мелом начали подписывать разные растения - это своеобразная биологическая энциклопедия на асфальте. Встретить надписи в городе можно в парках и других общественных местах. Кстати, такой формат изучения биоразнообразия популярен в Европе. А в нашей стране такая зеленая акция проходит впервые.
Сейчас в столичной флоре насчитывают более четырехсот видов растений - это разные цветы, травы, кусты и деревья.
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Выйти на мини-прогулку и изучить редкие виды столичной флоры. В Минске мелом начали подписывать разные растения - это своеобразная биологическая энциклопедия на...
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