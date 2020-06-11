Беларусь отменяет самоизоляцию для прибывших из-за рубежа

Минздрав актуализировал список стран, приехавшим из которых не нужно находиться в 14-дневной самоизоляции.

Ведомство исключило из перечня 37 стран. Ранее граждане, прибывающие из этих государств, должны были 14 дней находиться в самоизоляции.

Исключенные из списка страны

Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай.

«Лица, прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в республику Беларусь. При этом иностранные граждане, прибывающие в республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении государственной границы республики Беларусь отрицательный результат ПЦР - исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы», - сообщили в министерстве здравоохранения.

Об изменении перечня ранее сообщила главный государственный врач страны Наталья Жукова в эфире телеканала ОНТ.

Где можно пройти платные тесты

В Минздраве также проинформировали, что белорусы, выезжающие за границу, могут пройти тесты на COVID-19 платно. Опубликован список медучреждений, где можно это сделать.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.