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Новый арт-объект появился на Троицкой набережной в Могилеве
11.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ ближайшее время там появится бесплатный Wi-Fi. Автором арт-объекта стал белорусский скульптор Павел Войницкий.
По словам автора, объект задумывался как объемно-пространственная текстовая инсталляция, которая станет отличным местом для общения, где каждый может уютно расположиться на разноцветных буквах.
Могилев стал третьим городом республики, где появился подобный арт-объект.
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В ближайшее время там появится бесплатный Wi-Fi. Автором арт-объекта стал белорусский скульптор Павел Войницкий. По словам автора, объект задумывался как...
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