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Открыта горячая телефонная линия по вопросам незаконного увольнения работников
11.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыло горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения работников. О подобных ситуациях граждане могут проинформировать или обратиться с вопросом по телефонам.
Горячая линия Минтруда и соцзащиты: 8 (017) 306 37 82.
Департамента госинспекции труда: 8 (017) 306 48 54.
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Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыло горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения...
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