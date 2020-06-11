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«Готовились вместе с папой». Зачем парень крикнул на своем выпускном «Жыве Беларусь»

11.06.2020 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мы все искренне надеемся, что 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения. <…> Жыве Беларусь!» — с такими словами свою речь выпускника закончил Владислав Римашевский. Вчера парень получил аттестат в гимназии № 192 города Минска, а видео с эмоциональным выступлением разошлось по всем соцсетям. Мы связались с Владом, чтобы узнать, что это вообще было.


Фото: instagram.com/vlad_rymashevskiy

«Мама меня очень сильно отругала»

Видео, которое гуляет сейчас по многим Telegram-каналам, появилось в YouTube-аккаунте магазина symbal.by — туда его отправил отец мальчика Александр. Приводим сокращенный вариант записи (в ролике содержится упоминание конкретных людей, поэтому эту часть мы вырезали. — Прим. TUT.BY).

По словам Влада, это был не экспромт, а продуманная акция вместе с папой:

— На выпускном, который прошел вчера, нам предложили рассказать стишок. У меня появилась идея, что можно выйти и сразу после выступления призвать молодежь к выражению активной позиции, которой от граждан в последние 26 лет видно не было. С папой мы понимали: надо что-то сделать. Знали, что поднимется резонанс: вот даже вы сейчас звоните.

Открыть/скачать видео (3.79 МБ)

Мама в подготовке «перфоманса», как признался Влад, не участвовала.

— Она у меня политикой не интересуется и даже, когда я пришел домой, очень сильно меня отгругала. Мама в эти дела вообще не лезет. А папа очень сильно поддерживал. Это было сделано с его помощью.

Вместе с отцом Влад и готовил речь. Правда, в момент выступления парень перенервничал и план немного изменился.

— Это мой первый опыт выступления на сцене, если можно так сказать. И ту речь, которую мы написали, я почти полностью забыл. Разволновался и пришлось все говорить своими словами. Получилось, что сказал более-менее нормально, — смеется Влад.

Такой вывод выпускник сделал из отклика: сейчас ему пишут и «ВКонтакте», и в Telegram, и в Instagram.

— Пишут, кстати, еще из БРСМ люди. Вот девушка сейчас задает мне вопросы, сколько мне заплатили за выступление. Смешно, — вздыхает парень.

«Объясняли, что ситуацией заинтересуется и милиция»

Влад отмечает: он еще выпускник школы, поэтому не совершеннолетний и на выборы сходить не сможет.

— Очень жаль, — подчеркивает парень. — Так бы проголосовал. Поддерживаю Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало. Ну, Виктора Бабарико тоже. Это мой третий кандидат.

Впрочем, даже без выборов лето у парня может стать жарким. В переносном смысле.

— Вечером никто не звонил. Зато сегодня с утра началась коллективная «отзвонка». Меня набирала классная руководительница, второй заместитель директора… Объясняли, что этой ситуацией заинтересуется не только школа, но и милиция.

Пока, как отмечает Влад, непонятно что его ждет и чем это закончится:

— Надеюсь на поддержку людей. И на то, что все у нас будет «добра».

 
Теги: Минск
 
 
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По интернету разошлось видео, где выпускник минской гимназии, говорит об измнениях, которые произойдут 9 августа в стране.
 
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