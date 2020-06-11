|
О тестировании на COVID-19 для выезда за границу
11.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГраждане, выезжающие за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия COVID-19, могут обратиться за проведением лабораторного ПЦР-исследования на платной основе в центры не только в Минске, но и в областях, сообщает Минздрав. Такие исследования проводят 9 научных центров по всей стране:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане, выезжающие за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия COVID-19, могут обратиться за проведением лабораторного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)