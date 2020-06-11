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О тестировании на COVID-19 для выезда за границу

11.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Граждане, выезжающие за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия COVID-19, могут обратиться за проведением лабораторного ПЦР-исследования на платной основе  в центры не только в Минске, но и в областях, сообщает Минздрав. Такие исследования проводят 9 научных центров по всей стране:

  1. Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
  2. Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,
  3. Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
  4. Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
  5. Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
  6. Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
  7. Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
  8. Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
  9. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
Для прохождения тестирования  необходимо иметь с собой копии паспорта и билетов в страну выезда. Результат лабораторного исследования  выдается на русском и английском языках.
 
Теги: Минск
 
 
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Граждане, выезжающие за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия COVID-19, могут обратиться за проведением лабораторного...
 
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