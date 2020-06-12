Дубровенский оздоровительный лагерь «Луговцы» готовиться принять первых отдыхающих

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В оздоровительном лагере «Луговцы» завершается работа по подготовке к открытию первой смены. О том, что сделано, как будет обеспечиваться безопасность и воспитательный процесс для отдыхающих ребятишек, как изменились требования для работников, мы узнали у начальника отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирины КОНТРОВСКОЙ.

—В этом году масштабных работ запланировано не было — очень многое сделано в прошлом году. К летнему сезону 2020 года выполнено обновление медпункта, фасада и крыльца столовой, продолжено обустройство твердых дорожек, проведено укрепление ограды территории лагеря, — рассказала Ирина Контровская, показывая нам его территорию.







В день нашего посещения проводилась окоска площадок, уборка помещений, покраска уличного спортивного и игрового оборудования, скамеек, приводились в порядок помещения корпусов.

—Территорию лагеря поддерживаем в порядке круглый год, а к заезду детей особенно.

Так, на длинных весенних каникулах благоустройством территории занимались учителя городских школ. Сегодня, как видите, здесь тоже работают педагоги и сотрудники ЦДиМ, СПЦ. В конце прошлой недели работники лесхоза провели санитарную рубку, очистку от травы вдоль подъездной дороги к лагерю и по периметру. Ранее Дубровенский райагросервис помог в демонтаже фундаментов старых неиспользуемых построек, УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» обеспечил песком и плиткой.







Подробно Ирина Контровская остановилась на особенностях организации работы в лагере в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации.

—Есть специальные рекомендации санитарных служб, направленные на усиленную дезинфекцию, уборку и личную ответственность каждого работника.

Все работники помимо прохождения обязательного медосмотра проверяются на вирусы. Затем за пять дней до начала работы на смене они обязаны находиться на самоизоляции. Посторонние на территорию лагеря допускаться не будут, будет запрещено и посещение детей родственниками.







Работники, имеющие контакт непосредственно с детьми, не будут покидать территорию лагеря до конца смены, — подчеркнула Ирина Контровская. — Все воспитательные и развлекательные мероприятия будут проводиться в каждом отряде индивидуально, максимально на свежем воздухе, собирать все отряды вместе не рекомендовано. Посещение столовой тоже будет по графику, чтобы не допускать скопления детей. Кроме того, подготовлены дополнительные помещения для изолятора (на всякий случай) помимо имеющихся в медпункте двух палат с отдельными входами. Каждый день в лагере будут работать врач и медсестра. Безопасность детей и пропускной режим будут обеспечивать сторожа. Будут дежурить и сотрудники РОВД.

В завершение разговора Ирина Контровская сообщила, что на вторую и третью смены заявки еще принимаются. А вот на первой смене уже все места заняты. Педколлектив сформирован и готов к работе.

Елена КОРСАКОВА.