ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Торговлю и общепит упростят

12.06.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Работа по заявительному принципу и самостоятельный выбор режима работы.  Вчера депутаты приняли в первом чтении проект об изменении закона о государственном регулировании торговли и общепита. Поправки призваны упростить ведение бизнеса в этих сферах. Планируется отказаться от представления субъектами торговли сведений о розничном, оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр. Точки общественного питания предлагается создавать без разделения на типы и классы. Поправки предусматривают также отказ от ассортиментных перечней продукции. Документ пока дорабатывается.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа по заявительному принципу и самостоятельный выбор режима работы.  Вчера депутаты приняли в первом чтении проект об изменении закона о государственном...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси начинается прием документов в первые классы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика