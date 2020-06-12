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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Торговлю и общепит упростят Работа по заявительному принципу и самостоятельный выбор режима работы. Вчера депутаты приняли в первом чтении проект об изменении закона о государственном...

Работа по заявительному принципу и самостоятельный выбор режима работы. Вчера депутаты приняли в первом чтении проект об изменении закона о государственном регулировании торговли и общепита. Поправки призваны упростить ведение бизнеса в этих сферах. Планируется отказаться от представления субъектами торговли сведений о розничном, оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр. Точки общественного питания предлагается создавать без разделения на типы и классы. Поправки предусматривают также отказ от ассортиментных перечней продукции. Документ пока дорабатывается.