|
Торговлю и общепит упростят
12.06.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабота по заявительному принципу и самостоятельный выбор режима работы. Вчера депутаты приняли в первом чтении проект об изменении закона о государственном регулировании торговли и общепита. Поправки призваны упростить ведение бизнеса в этих сферах. Планируется отказаться от представления субъектами торговли сведений о розничном, оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр. Точки общественного питания предлагается создавать без разделения на типы и классы. Поправки предусматривают также отказ от ассортиментных перечней продукции. Документ пока дорабатывается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа по заявительному принципу и самостоятельный выбор режима работы. Вчера депутаты приняли в первом чтении проект об изменении закона о государственном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)