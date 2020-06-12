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Непогода обесточила 428 населенных пунктов
12.06.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние сутки на большей части территории страны прошли грозы, при грозах в отдельных районах наблюдались сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Из-за непогоды в Беларуси оказались обесточенными 428 населенных пунктов,
За период с 6.00 11 июня по 6.00 12 июня восстановлено электроснабжение 334 населенных пунктов.
По состоянию на 6.00 12 июня продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 94 населенных пунктах — большинство из них в Витебской области).
Задействован необходимый персонал, механизмы и техника.
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По состоянию на 6.00 12 июня продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 94 населенных пунктах - большинство из них в Витебской области).
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