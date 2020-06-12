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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси начинается прием документов в первые классы Сегодня в Беларуси начинается прием документов в первые классы. По 15 августа подать документы смогут родители, чьи дети проживают в закрепленном за школой или...

Сегодня в Беларуси начинается прием документов в первые классы. По 15 августа подать документы смогут родители, чьи дети проживают в закрепленном за школой или гимназией микрорайоне. Если ребенка хотят отдать в другое учебное заведение, это можно сделать в дни личного приема у директора. Необходимо подать заявление о приеме первоклашки на возможные свободные места. С 16 по 28 августа комиссия вынесет решение о зачислении. Одним из критериев отбора является очередность подачи заявления.