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В Беларуси начинается прием документов в первые классы

12.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Беларуси начинается прием документов в первые классы. По 15 августа подать документы смогут родители, чьи дети проживают в закрепленном за школой или гимназией микрорайоне. Если ребенка хотят отдать в другое учебное заведение, это можно сделать в дни личного приема у директора. Необходимо подать заявление о приеме первоклашки на возможные свободные места. С 16 по 28 августа комиссия вынесет решение о зачислении. Одним из критериев отбора является очередность подачи заявления.
 
 
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Сегодня в Беларуси начинается прием документов в первые классы. По 15 августа подать документы смогут родители, чьи дети проживают в закрепленном за школой или...
 
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