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Комитет госконтроля, Минтруда и соцзащиты совместно с Департаментом госинспекции труда открыли горячие телефонные линии

12.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыли горячую телефонную линию  по вопросам незаконного увольнения работников. О подобных ситуациях граждане могут проинформировать или обратиться с вопросом по телефонам: 
  • Минтруда и соцзащиты: 8 (017) 306 37 82. 
  • Департамента госинспекции труда 8 (017) 306 48 54.
Аналогичную горячую линию открыл Комитет госконтроля. С 12 по 19 июня гражданам Беларуси предоставлена возможность сообщить об их увольнении нанимателями либо о принуждении к увольнению в период с 1 марта текущего года по настоящее время.
  • Комитет госконтроля: 8 (017) 328 58 77.
 
 
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Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыли горячую телефонную линию  по вопросам незаконного увольнения...
 
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