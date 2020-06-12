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Минтруда и соцзащиты: 8 (017) 306 37 82.

Департамента госинспекции труда: 8 (017) 306 48 54.

Комитет госконтроля: 8 (017) 328 58 77.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет госконтроля, Минтруда и соцзащиты совместно с Департаментом госинспекции труда открыли горячие телефонные линии Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыли горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения...

Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыли горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения работников. О подобных ситуациях граждане могут проинформировать или обратиться с вопросом по телефонам:Аналогичную горячую линию открыл Комитет госконтроля. С 12 по 19 июня гражданам Беларуси предоставлена возможность сообщить об их увольнении нанимателями либо о принуждении к увольнению в период с 1 марта текущего года по настоящее время.