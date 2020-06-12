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Комитет госконтроля, Минтруда и соцзащиты совместно с Департаментом госинспекции труда открыли горячие телефонные линии
12.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыли горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения работников. О подобных ситуациях граждане могут проинформировать или обратиться с вопросом по телефонам:
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Комитет госконтроля, Минтруда и соцзащиты совместно с Департаментом госинспекции труда открыли горячие телефонные линии
Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыли горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения...
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