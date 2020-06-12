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Инспекторы по областям и городу Минску продолжают проводить прямые телефонные линии

12.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску  продолжают проводить прямые телефонные линии. 
Это позволяет в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры для решения вопросов. Сегодня в Минском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.
Решать вопросы белорусов сегодня будут и на личных приемах граждан в Совете Министров. Запланирована встреча с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко. Приемы пройдут до конца июня. 17 июня с гражданами встретится министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, 19 июня - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.

 
Теги: Минск
 
 
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Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску  продолжают проводить прямые телефонные линии.  Это позволяет в максимально сжатые сроки принять...
 
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