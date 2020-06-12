«Вижу звуки, запахи, эмоции». Синестеты - о своей особенности и жизни с ней

Источник материала: Tut.by

Синестезия — это нейрологический феномен, при котором у человека на одно явление откликаются сразу несколько органов чувств: синестеты видят музыку, слышат цвета, на ощупь чувствуют запахи и т.д. Мы поговорили с такими людьми и узнали, что они чувствуют, как им помогает эта особенность и какие ограничения из-за нее появляются.