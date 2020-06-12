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«Вижу звуки, запахи, эмоции». Синестеты - о своей особенности и жизни с ней
12.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синестезия — это нейрологический феномен, при котором у человека на одно явление откликаются сразу несколько органов чувств: синестеты видят музыку, слышат цвета, на ощупь чувствуют запахи и т.д. Мы поговорили с такими людьми и узнали, что они чувствуют, как им помогает эта особенность и какие ограничения из-за нее появляются.
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«Не пишу синими ручками, потому что их цвет звенит».
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