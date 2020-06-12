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В субботу дождь с грозой, а в воскресенье спадет жара. Все о погоде в Бресте в выходные

12.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящая суббота в Бресте будет жаркой и дождливой, а в воскресенье спадет жара, сообщает сервис AccuWeather.


В субботу утром будет переменная облачность. Днем возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 60%, сообщает AccuWeather. В первой половине для воздух прогреется до +22°С, после обеда столбик термометра поднимется до +28°С.

В воскресенье будет облачно, осадки маловероятны. На утро обещают 20 градусов тепла, днем — на два градуса теплее. Вечером будет ясно и +15°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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