В субботу дождь с грозой, а в воскресенье спадет жара. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящая суббота в Бресте будет жаркой и дождливой, а в воскресенье спадет жара, сообщает сервис AccuWeather .





В субботу утром будет переменная облачность. Днем возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 60%, сообщает AccuWeather . В первой половине для воздух прогреется до +22°С, после обеда столбик термометра поднимется до +28°С.

В воскресенье будет облачно, осадки маловероятны. На утро обещают 20 градусов тепла, днем — на два градуса теплее. Вечером будет ясно и +15°С.

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