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В субботу дождь с грозой, а в воскресенье спадет жара. Все о погоде в Бресте в выходные
12.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящая суббота в Бресте будет жаркой и дождливой, а в воскресенье спадет жара, сообщает сервис
В субботу утром будет переменная облачность. Днем возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 60%, сообщает
В воскресенье будет облачно, осадки маловероятны. На утро обещают 20 градусов тепла, днем — на два градуса теплее. Вечером будет ясно и +15°С.
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В воскресенье будет облачно, осадки маловероятны.
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