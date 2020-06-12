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Спад жары и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные
12.06.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как вам эта июньская жара? Потерпите еще немного — в выходные полегчает: в Могилеве прогнозируют снижение температуры, а еще — немного дождя. Порывистый ветер тоже принесет немного прохлады. Но все это ненадолго:
Сегодня, 12 июня, будет солнечно и жарко — до +29 °С.
В субботу — уже +14…22 °С, облачно, ближе к ночи возможен дождь. Ветер усилится и будет порывистым.
В воскресенье, 14 июня, максимальная температура воздуха станет выше — до +24 °С. Будет облачно с прояснениями, местами будут идти кратковременные дожди, которые вечером прекратятся. Ветер будет порывистым, до 17 м/с.
В понедельник вернутся солнце и жара — +17…28 °С.
Хороших выходных!
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Ветер усилится и будет порывистым. А на следующей неделе - до +32 °С.
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