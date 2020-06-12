Источник материала: БT

Все, что нужно сделать мерчендайзеру, - это просто сфотографировать стеллаж с выложенными товарами и отправить фото в систему.

Как поясняет разработчик, все стороны экономят время, которое в прямом смысле слова деньги

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские программисты разработали приложение для ретейла Новые технологии в торговле. Белорусские программисты разработали приложение для ретейла. Оно позволит контролировать раскладку товаров и серьезно облегчит...

Новые технологии в торговле. Белорусские программисты разработали приложение для ретейла. Оно позволит контролировать раскладку товаров и серьезно облегчит жизнь мерчендайзерам. А маркетологам позволит оперативно анализировать сбыт. Подробности уОлег - мерчендайзер. За модным заковыристым словом кроется несложная, в сущности, обязанность - раскладывать товар на полках магазинов. Несложная, впрочем, на первый взгляд. Вся работа подчинена стро¬гому плану, за ним следят маркетологи, и теперь еще пристальнее.Программа на телефоне Олега белорусской разработки. Суть ПО от международной IT-компании - помощь товароведам и ретейлерам, кото¬рым важно знать, как размещаются их товары на прилавках.Через несколько секунд ему придет ответ с информацией о качестве проделанной работы и статистика, которую получат менеджеры сотрудника и заин¬тересованные поставщики.Зоны, где товар выложен правильно, подсвечены зеленым, неправильно синим. На основе скриншотов и статистики сделают выводы: заказчики о позиции товара и действиях конкурентов, менеджеры - о работе своего сотрудника, сам мерчендайзер - о том, как оплатят его труд.Маркетологи могут исправить ошибки в расчетах сбыта, мерчендайзер - в раскладке товара. До этого на анализ снимков уходил не один день, а вместе с этим и заработок.Проект только начал работу, но магазины, по словам программистов, уже начинают проявлять интерес и оформлять подписку. На внешний рынок айтишники выходить не спешат - пока смотрят на отклик в стране. Не исключают, что похожее приложение может появиться и для покупателей. Главное - чтобы был спрос.