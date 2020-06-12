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Белорусские программисты разработали приложение для ретейла

12.06.2020 09:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые технологии в торговле. Белорусские программисты разработали приложение для ретейла. Оно позволит контролировать раскладку товаров и серьезно облегчит жизнь мерчендайзерам. А маркетологам позволит оперативно анализировать сбыт. Подробности у Алексея Потапова.

Олег - мерчендайзер. За модным заковыристым словом кроется несложная, в сущности, обязанность - раскладывать товар на полках магазинов. Несложная, впрочем, на первый взгляд. Вся работа подчинена стро¬гому плану, за ним следят маркетологи, и теперь еще пристальнее. 
Программа на телефоне Олега белорусской разработки. Суть ПО от международной IT-компании - помощь товароведам и ретейлерам, кото¬рым важно знать, как размещаются их товары на прилавках.

Все, что нужно сделать мерчендайзеру, - это просто сфотографировать стеллаж с выложенными товарами и отправить фото в систему.

Через несколько секунд ему придет ответ с информацией о качестве проделанной работы и статистика, которую получат менеджеры сотрудника и заин¬тересованные поставщики.
Зоны, где товар выложен правильно, подсвечены зеленым,  неправильно    синим. На основе скриншотов и статистики сделают выводы: заказчики  о позиции товара и действиях конкурентов, менеджеры - о работе своего сотрудника, сам мерчендайзер - о том, как оплатят его труд. 

Как поясняет разработчик, все стороны экономят время, которое   в прямом смысле слова деньги

Маркетологи могут исправить ошибки в расчетах сбыта, мерчендайзер - в раскладке товара. До этого на анализ снимков уходил не один день, а вместе с этим и заработок. 
Проект только начал работу, но магазины, по словам программистов, уже начинают проявлять интерес и оформлять подписку. На внешний рынок айтишники выходить не спешат - пока смотрят на отклик в стране.   Не исключают, что похожее приложение может появиться и для покупателей. Главное - чтобы был спрос.

 
 
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Новые технологии в торговле. Белорусские программисты разработали приложение для ретейла. Оно позволит контролировать раскладку товаров и серьезно облегчит...
 
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