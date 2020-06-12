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Минздрав сходу поясняет: у правительства нет цели зарегулировать сферу медуслуг

Изменения коснутся целого ряда физиотерапевтических процедур

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Документ назрел. Порядок лицензирования медицинских услуг будет пересмотрен Кардинально менять систему не будут. Но отдельные подходы к выдаче лицензий поправят. Минздрав заверил: документ назрел. Нынешний порядок лицензирования...

Кардинально менять систему не будут. Но отдельные подходы к выдаче лицензий поправят.Минздрав заверил: документ назрел. Нынешний порядок лицензирования утверждали еще в 2011. Что предложил регулятор?расскажет.О том, где и кому нужны лицензии, если речь заходит о медицинских услугах, в Беларуси постановили едва ли не десять лет назад. С тех пор, конечно, и услуг стало больше. Как, впрочем, и количество жалоб и судебных разбирательств. Еще и потому правительство решило пересмотреть нынешний перечень. Ведь лицензия - это гарантия для клиента, что процедуру ему выполнит именно медицинский работник, а не мастер-самоучка. И это своего рода страховка от последствий для здоровья.Ведь последние годы шли обратным путем: отдельные лицензии отменили, смягчили требования к медцентрам. Либерализация стала лейтмотивом в работе белорусского бизнеса. Но когда на кону здоровье, компромиссов быть не может.Министр уточняет: лицензии, конечно, были всегда. У каждого медцентра. Они выполняют все процедуры в рамках существующих разрешений. Но теперь решено четко разграничить, где услуга бытовая, а где медицинская. А это уже потребует подкрепления соответствующей медицинской квалификацией специалистов.Например, массажа. Если он из разряда медицинского, выполнять его сможет только медработник. Но! При этом получить такую лицензию теперь будет проще. Раньше для таких помещений нужен был даже отдельный вход, требования по инсоляции, массажисты – только определенной категории. Одним словом, работать по правилам было непросто. Сейчас требования к категориям убрали, сняли лишние барьеры относительно помещений, где оказывают услугу. А косметический или релаксирующий массаж вовсе вывели из медицинской деятельности, убрав тем самым необходимость получения лицензий.Т. е. услуги ранжировали по степени влияния на организм и возможности подобных эффектов и осложнений. Если таких рисков не будет, провести процедуру позволят в бытовых условиях. Если же здоровье пациента может пострадать, условия должны быть соответствующими! Как и лицензия.Впрочем, большинство крупных спа-центров и без того работали исключительно по лицензиям и оказывали все услуги абсолютно на законных основаниях. Нынешние поправки затронут, пожалуй, лишь сферу малого и среднего бизнеса - частные кабинеты косметологов, которые, как правило, и попадали в зону внимания Минздрава после обращений недовольных клиентов.