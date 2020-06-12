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Водоросли и заросли. Гомельчанка требует почистить Сож у центрального пляжа
12.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельчанка Екатерина Коврига недовольна состоянием городского пляжа. Точнее — прибрежного участка Сожа. Она жалуется на водоросли и заросли, из-за которых невозможно зайти в воду — и
«Сам пляж вполне ухожен: поддерживается порядок в раздевалках, вывозится мусор, убираются биотуалеты. В дневное время дежурят спасатели ОСВОД. Однако зайти в воду практически не представляется возможным: пляж по обе стороны от пешеходного моста (особенно справа) превращается в болото. Кувшинки, водоросли, осока — не то что плавать, окунуться негде», — говорится в петиции.
Гомельчанка срочно просит очистить реку в прибрежной зоне.
Пока под жалобой подписалось 100 человек.
Напомним, официально купаться в Гомеле можно в 9 местах: на пляже Центральном, Прудковском, в трех водоемах каскада Волотовских озер, на Любенском, Западном, Роповском и Новобелицком пляжах. Почитать о них можно
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Гомельчанка Екатерина Коврига не довольна состоянием городского пляжа. Точнее, прибрежного участка Сожа. Она жалуются на водоросли и заросли из-за которых...
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