ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В выходные жара ослабнет, но ненадолго

12.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В последний рабочий день на этой неделе будет тепло, но в выходные жара ослабнет. Правда, ненадолго — на следующей неделе к нам вернется теплая и влажная погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 12 июня, еще сохранится влияние очень теплого неустойчивого субтропического воздуха, но ситуация в атмосфере начала меняться. Над Скандинавским полуостровом набирает силу холодный антициклон Томас. Хотя центр антициклона завтра будет далеко от нашей территории, на юге Финляндии, он поспособствует оттеснению к югу аномально теплых воздушных масс. Поэтому в Беларуси ожидается ослабление жары и восстановление июньского температурного режима.

13 июня, в субботу, ночь еще будет теплой +14…20°С, а максимальная температура воздуха днем +18…24 °С, по югу +25…29 °С. Ощущение прохлады будет усиливать порывистый северо-восточный ветер. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

В воскресенье, 14 июня, во многих районах сохранится прохладная погода. Температура воздуха ночью +11…17 °С, днем +16…23 °С; в юго-восточных районах ночью +18…19, днем +24…29 °С. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный порывистый.

Но понижение температур будет непродолжительным, уже с понедельника, 15 июня, начнется потепление. Температура воздуха ночью +12…19 °С, днем +21…27 °С, в юго-восточных районах около +29 °С. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах возможны сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

По предварительному прогнозу на следующей неделе ожидается очень теплая погода.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний рабочий день на этой неделе будет тепло, но в выходные жара ослабнет. Правда, ненадолго - на следующей неделе к нам вернется теплая и влажная погода.
 
Новости дня
Новости общества
 
Документ назрел. Порядок лицензирования медицинских услуг будет пересмотрен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика